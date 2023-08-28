مسرور بارزاني يصدر قراراً لصالح أصحاب الدخل المحدود

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قراراً من شأنه أن يخدم أصحاب الدخل المحدود في الإقليم.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن رئيس الحكومة وافق على خفض ضريبة البناء في الأراضي الصندوقية من 30% إلى 10%، وتسجيلها بأسماء أصحابها ومنحهم تصريح البناء.

وأضاف: في السابق، كانت هناك إجراءات بشأن بناء مساكن في تلك الأراضي، وتقتضي دفع أصحابها ضريبة بناء بنسبة 30% من ثمن الأرض".

مؤكداً أن قيمة الضريبة كانت مرتفعة بالنسبة للمواطنين، لذلك دعوا إلى ضرورة مراجعة تلك الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية لهم.

وتابع: في الماضي، عقدنا سلسلة اجتماعات على مستوى مجلس المحافظة بخصوص مطالب المواطنين ومناقشتها، والموافقة عليها فيما بعد.

والأراضي الصندوقية، هي عبارة عن مساحة خالية من البناء، تقع بين المنازل على اليسار واليمين منها، لكن لم يُسمح حتى الآن بتحويلها إلى بيوت.

وقال خوشناو: أرسلنا رسالة المواطنين إلى رئيس الحكومة الذي ساعد أصحاب الدخل المحدود من خلال الموافقة على تحويل تلك المساحات من الأراضي إلى منازل بحسب الحاجة".

وأضاف: سيتم عقد اجتماع مع الإدارات المعنية الاسبوع الجاري، لإصدار تعليماتٍ جديدة من أجل تنفيذ القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة.

وأعرب محافظ أربيل عن امتنانه للقرارات الصادرة، وقال: "اتُّخِذت قرارات جيدة للغاية، بخفض ضريبة البناء في الأراضي الصندوقية من 30% إلى 10%".

ولفت إلى أنه في حال وجود حاجة لتوسعة المجمعات، تجتمع اللجان البلدية لدراسته ورفع توصيات الوحدات الإدارية إلى مجالس المحافظات تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي.

وكشف خوشناو أن هذا القرار "سيسمح بترميم المنازل في المجمعات المحلية والأماكن الأخرى، وقال: هذه المنازل بُنيت في السابق، لكن لم يُسمح بترميمها، أما الآن قسيتم استئناف أعمال الترميم مع صدور القرار".