مسرور بارزاني يوجه  بتنفيذ عدة مشاريع طرق في منطقة " كفري "

أربیل (كوردستان24) – بتوجیه من رئیس حكومة إقليم كوردستان سیتم تنفیذ مشروعین في قضاء كفري، والتي تعد من المطالب الرئيسية لسكان المنطقة.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 :" وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على إنشاء وسفلتة طريق 12 الإمام – قره بلاغ الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات دينار و21 مليوناً و555 ألف دينار ويربط عدداً من قرى المنطقة.

وأضاف أن رئيس الوزراء وافق أيضاً على إنشاء طريق دليزة – سنكاو في قضاء كفري بمبلغ مليار دينار والذي كان أيضا أحد المطالب الأساسية لسكان قضاء كفري.

وفي أوائل تموز 2023، أضرب سكان منطقة كفري عن العمل وعبروا عن احتياجات المنطقة،وعد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فی كلمة له أهالي كفري بتنفيذ مطالبهم، وبهذا الخصوص تم تشكيل لجنة لزيارة قضاء " كفري " وتم تنفيذ بعض مطالبهم .