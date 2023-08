القنصل الأميركي: قضية نفط كوردستان مهمة للولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر القنصل العام الأميركي في أربيل، مارك سترو، أن قضية نفط إقليم كوردستان مهمةٌ بالنسبة للولايات المتحدة.

معرباً عن أمله في المصادقة على مشروع قانون الغاز والنفط والموافقة عليه بشكلٍ مشترك بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع القنصل الأميركي ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بالوكالة، كمال محمد صالح.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الاثنين، إن الجانبان ناقشا وضع قطاع الكهرباء والنفط في كوردستان، واستئناف تصدير نفط الإقليم.

وأكّد بيان الوزارة أن القنصل الأميركي وصف الخطوات التي تتّخذها وزارة الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية بـ "المهمة".

إلى ذلك، قال الحساب الرسمي للقنصلية الأميركية بأربيل عبر منصة (X)، "ناقش الجانبان توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة، لدعم إقليم كوردستان الصامد في العراق".

A good conversation with Minister of Electricity / Acting Minister of Natural Resources Kamal Mohammad Salih Khalil. We discussed areas to expand cooperation on energy, particularly renewables, in support of a resilient #Kurdistan_Region in #Iraq. An honor to meet you, Minister! pic.twitter.com/9TfhwL8Eh4