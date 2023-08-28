سیاسة

القنصل الأميركي: قضية نفط كوردستان مهمة للولايات المتحدة

author_image Kurdistan24 اربیل
كمال محمد صالح ومارك سترو
كمال محمد صالح ومارك سترو
کوردستان مارك سترو نفط الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر القنصل العام الأميركي في أربيل، مارك سترو، أن قضية نفط إقليم كوردستان مهمةٌ بالنسبة للولايات المتحدة.

معرباً عن أمله في المصادقة على مشروع قانون الغاز والنفط والموافقة عليه بشكلٍ مشترك بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع القنصل الأميركي ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بالوكالة، كمال محمد صالح.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الاثنين، إن الجانبان ناقشا وضع قطاع الكهرباء والنفط في كوردستان، واستئناف تصدير نفط الإقليم.

وأكّد بيان الوزارة أن القنصل الأميركي وصف الخطوات التي تتّخذها وزارة الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية بـ "المهمة".

إلى ذلك، قال الحساب الرسمي للقنصلية الأميركية بأربيل عبر منصة (X)، "ناقش الجانبان توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة، لدعم إقليم كوردستان الصامد في العراق".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف