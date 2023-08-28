الرئيس بارزاني: المطران ربان لعب دوراً مهماً في دعم القضية المشروعة للشعب الكوردي

أربيل (كوردستان24 ) - قدم الرئيس بارزاني تعازيه لعائلة المطران ربان القس ، قائلاً، "لقد كان له دور كبير في نشر ثقافة التعايش الديني والقومي في كوردستان ودعم القضية المشروعة للشعب الكوردي".

توفي المطران ربان القس اليوم الاثنين ، الشخصية المسيحية البارزة والمطران السابق للكنيسة الكلدانية في دهوك، عن عمر ناهز 74 عاماً، في مستشفى آزادي في دهوك.

وأعرب الرئيس بارزاني، في رسالة له، عن تعازيه لعائلة المطران ربان القس والمسيحيين في كوردستان والعالم ، مشيرا أشارككم في مصابكم .

وقال الرئيس بارزاني في رسالته، إن "المطران ربان القس كان له دور كبير في نشر ثقافة التعايش الديني والقومي في كوردستان ودعم القضية المشروعة للشعب الكوردي".

وتابع الرئيس بارزاني في رسالته، "أسأل الله أن يتغمد روح المرحوم المطران ربان برحمته ويسكنه الجنة ويلهم الصبر والسلام للجميع".

المطران ربان من قرية " كاني " في قضاء العمادية ( آميدي) ، وسيتم دفن جثمانه غدا الثلاثاء 29 آب 2023 في مراسم بمجمع " كانى " بمسقط رأسه قضاء العمادية .