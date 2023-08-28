اقتصاد

وزير التجارة التركي يجري الثلاثاء زيارة رسمية إلى العراق

صادرات تركيا إلى العراق زادت خلال العام الماضي بنسبة 24 بالمئة مقارنة مع صادرات 2021
author_image Kurdistan24 اربیل
وزير التجارة التركي عمر بولات
وزير التجارة التركي عمر بولات
ترکیا وزير التجارة التركي عمر بولات زيارة العراق تعزيز العلاقات التجارية

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم وزير التجارة التركي عمر بولات، إجراء زيارة رسمية إلى العراق غداً الثلاثاء رفقة ممثلي عالم الأعمال في تركيا.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في الوزارة، الإثنين، فإن العلاقات التجارية بين أنقرة وبغداد تتطور مجدداً.

وأضافت المصادر أن بولات سيلتقي خلال زيارته مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

كما سيلتقي بولات مع وزراء التجارة أثير الغريري، والتخطيط محمد علي تميم، والنقل رزاق السعداوي، والإعمار والإسكان بنكين ريكاني.

ويتناول بولات مع المسؤولين العراقيين سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، وتقوية دور الشركات التركية في العراق.

يذكر أن صادرات تركيا إلى العراق زادت خلال العام الماضي بنسبة 24 بالمئة مقارنة مع صادرات 2021، لتصل قيمتها إلى 13.7 مليار دولار.

 

المصدر: الأناضول 

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