سیاسة

الأعرجي: مخيم الهول يمثل خطرا حقيقيا على العراق والمنطقة

author_image سوار أحمد
العراق قاسم الأعرجي مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين 28 آب أغسطس 2023، أن مخيم الهول يمثل خطرا حقيقيا على العراق والمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، إن" الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق جان جيروم كازابيانكا".

وأضاف البيان، أن" اللقاء شهد التباحث في سبل تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، فضلا عن بحث ملفي مخيم الهول السوري والنازحين".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن" العراق ينظر إلى شرق الفرات على أنها منطقة خطرة على الأمن القومي العراقي، مجددا التأكيد على أن وجود مخيم الهول يمثل خطرا حقيقيا على العراق والمنطقة"، مشيرا، إلى أن" الحكومة العراقية على استعداد للتعاون مع البعثة الدولية للصليب الأحمر في الملفات كافة".

وتابع البيان، أن" كازابيانكا من جانبه أشاد، بجهود الحكومة العراقية في إعادة رعاياها ودعوتها المستمرة للدول لإعادة رعاياها من مخيم الهول السوري، مؤكدا أن بعثة الصليب الأحمر تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية".

وختم البيان، أن" كازابيانكا قدم إيجازا حول الأنشطة الإنسانية للبعثة واستراتيجيتها، إلى جانب دعم النازحين داخليا ودعم الهلال الأحمر العراقي".

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