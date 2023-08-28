وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان تؤكد أن لا خلافات بين أربيل وبغداد حول ملف المياه

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، وجود خلافات بين أربيل وبغداد حول استراتيجية إدارة ملف المياه في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "من أجل مواصلة العلاقات، عقد اجتماع خاص في يوم 27 آب 2023، بين اللجنة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الموارد المائية في العراق، وذلك لبحث كيفية إدارة ملف المياه" في البلاد.

وأضافت الوزارة: "في ظل التفاهم والتنسيق المتواصل بين الجانبين، لا يوجد أي خلاف حول استراتيجية إدارة ملف المياه"، مبينة أن "ما يتم نشره على وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة".

وأشارت إلى أنه "لم يتم إلغاء أي اجتماعات بسبب وجود الخلافات بين وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الموارد المائية في العراق، بل العكس العلاقات جيدة جداً".

وأوضحت أن "الوزارة ستقوم بالعمل سوية مع نظيرتها الاتحادية بهدف حماية الأمن المائي للعراق وإقليم كوردستان، ومواجهة صعوبات التغيُّر المناخي، والحد من ظاهرة شح المياه على القطاع الزراعي والمواطنين بشكل عام".

كما بينت أن "ملف المياه منظم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بموجب الدستور، ولهذا الغرض أقامت الوزارتان علاقات مشتركة، وستواصلان العمل معاً".