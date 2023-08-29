دهوك تحتضن المعرض الـ 16 للعنب والعسل

أربيل (كوردستان 24)- تحتضن محافظة دهوك في الـ 20 من سبتمبر أيلول المقبل، المعرض السادس عشر للعنب والعسل، بهدف دعم القطاع الخاص والإنتاج المحلي.

ويشارك في المعرض الذي سيُقام في فاميلي مول ويستمر لأربعة أيام، 35 مزارعاً و35 مربي نحل، بحسب ما أكده مدير عام الزراعة بدهوك أحمد جميل.

ووفق إحصائيات المديرية، فإن هناك 125 نوعاً من العنب تُزرع في المحافظة التي يبلغ إنتاجها السنوي من العنب نحو 35 ألف طن، و350 طناً من العسل في قرى ومناطق جبلية.

وقال جميل في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن إنتاج العنب والعسل لهذا العام "سيكون أقل من العام الماضي، بسبب موجة البرد الأخيرة التي اجتاحت إقليم كوردستان".

وفي النسخة الماضية من المعرض، شارك الرئيس مسعود بارزاني، ووزير الزراعة في حكومة الإقليم بيكرد طالباني وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وأشار مدير زراعة دهوك، أنه "ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس بارزاني أو رئيس حكومة كوردستان سيشاركان هذا العام أم لا".

معرباً عن أمله في مشاركتهما، "لأن الهدف من المعرض هو دعم المنتجات المحلية".