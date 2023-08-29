أمن

العراق يدقُّ ناقوس الخطر بسبب النزاعات العشائرية

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صورة أرشيفية عن دكّة عشائرية في العراق
صورة أرشيفية عن دكّة عشائرية في العراق
العراق دكة عشائرية العراق

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي من استمرار النزاعات العشائرية في البلاد، واصفة إياها بـ"ناقوس خطر" يهدد وحدة المجتمع العراقي.

وقال عضو اللجنة، محمد رسول الرميثي، إن "ما يحصل في أغلب محافظات الوسط والجنوب تستدعي من وزارتي الدفاع والداخلية التدخل وعدم التهاون مع مثيري الخلافات والصراعات".

مشدداً على ضرورة "تنفيذ مذكرات القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة من دون تردد"، وفق ما نقلته صحيفة الصباح الرسمية.

وأشار الرميثي إلى وجود "اجتماعات بين القائد العام للقوات المسلحة واللجنة لوضع خطة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإنهاء الصراعات العشائرية، لأنها تمثل ناقوس خطر يهدد وحدة المجتمع العراقي ويسهم في تعميق الانقسام الداخلي".

من جانبه، أكّد عضو لجنة إحلال السلم بين العشائر، عبد الهادي موحان السعداوي، أنَّ اللجنة "تكثف مساعيها لحل الكثير من النزاعات في محافظات ذي قار والبصرة وميسان".

وقال إنَّ السوداني شكّل لجنة "لمرقابة ومتابعة الخلافات بين العشائر والسعي لفض النزاعات في ثلاث محافظات، وهي ذي قار، وميسان، والبصرة"، وفق صحيفة الصباح.

موضّحاً أنَّ اللجنة "عملت على تشكيل لجان فرعية في كل محافظة، للقيام بزيارات متكررة إلى شيوخ العشائر للحفاظ على وحدة المجتمع، وحل الخلافات الكبيرة التي تسببت بنزاعات أدت إلى مواجهات بين أبنائها".

 

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