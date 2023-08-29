حريري: تلكّؤ بغداد في إرسال مستحقات الإقليم المالية أمر غير شرعي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، إن ما تفعله بغداد غير شرعي وعلينا جميعاً التأكيد على حقوق الإقليم في إطار الدستور.

جاء ذلك، تعليقاً على تلكّؤ الحكومة الاتحادية في إرسال مستحقات إقليم كوردستان المالية.

وقال حريري في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن لحكومة الإقليم الحق في اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الشعب الكوردستاني.

معتبراً في الوقت ذاته، أن حكومة الإقليم تلتزم بشكلٍ مستمر في الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول المنطقة.

في غضون ذلك، أشار رئيس ديوان رئاسة الإقليم، أن حكومة كوردستان أعلنت أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستجري الانتخابات التشريعية في الإقليم.

منوّهاً إلى أن الإقليم جاهز دائماً لإجراء الانتخابات في موعدها، ومتعاوناً مع المفوضية وسيعمل على إعداد الموظفين وتدريبهم وتعيين مراكز الاقتراع.