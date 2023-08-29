سیاسة

بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان.. تنظيم مهرجان للطحينة في العمادية

author_image سوار أحمد
کوردستان الطحينة علي تتر العمادية

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ دهوك، علي تتر، اليوم الثلاثاء 29 آب أغسطس 2023، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجّه بتنظيم مهرجان لعرض الطحينة في قضاء العمادية.

وقال علي تتر لكوردستان24، ان "من المنتجات التي تشتهر بها العمادية هي منتج الطحينة الذي يباع أكثر من أي منتجات أخرى في هذه المنطقة، وقد قررنا تنظيم مهرجان لعرض هذا المنتج".

وأضاف تتر، انه "بناء على توصيات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والذي ناقش مع سكان المنطقة خلال زيارته الاخيرة الى العمادية مطالبهم، فقد وجه مسرور بارزاني بزيادة دعم قطاع الزراعة والمنتجات المحلية".

وأكد أنه في المستقبل القريب، سيتم بناء فندق ومرآب للسيارات في قضاء العمادية.

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