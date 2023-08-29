يونيسيف: تدمير أكثر من 1300 مدرسة في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المستمرة على المدارس الأوكرانية جعلت نحو ثلث الأطفال فقط ممن هم في سن الدراسة قادرين على الحضور للفصول الدراسية بشكل كامل وشخصي فيما يتغيب كثيرون.

وقالت "يونيسيف"، أن أكثر من نصف الأطفال الذين فرت أسرهم من الصراع إلى سبع دول غير مسجلين في أنظمة التعليم المحلية، مشيرة إلى حواجز اللغة وأنظمة التعليم التي تتحمل فوق طاقتها.

وأشارت إلى أن أكثر من 1300 مدرسة دُمرت بالكامل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية منذ بدء الحرب في عام 2022، فيما تعرضت مدارس أخرى لأضرار بالغة.

وأضافت المنظمة: "داخل أوكرانيا، استمرت الهجمات على المدارس بلا هوادة، ما عرض الأطفال لمحنة شديدة وتركهم من دون أماكن آمنة للتعلم".

وتعرضت بعض المدارس لاستهداف مباشر وأغلقت مدارس أخرى أبوابها كإجراء احترازي منذ بداية الغزو الروسي قبل 18 شهرا، والذي تضمن هجمات بالصواريخ والمدفعية على مناطق سكنية في جميع أنحاء البلاد.