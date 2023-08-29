المرصد السوري: 13 قتيلاً في اشتباكات بين "سوريا الديمقراطية" ومسلحين محليين بدير الزور

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 13 مقاتلا في اشتباكات دارت بين قوات سوريا الديموقراطية "قسد" ومسلّحين محليّين على خلفية توقيف قيادي عسكري محلّي، في دير الزور بشرق سوريا.

وذكر المرصد، ان "قسد أوقفت قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بأبو خولة، في مدينة الحسكة ليل الأحد، ما أثار توتّراً تطوّر لاحقاً إلى اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومقاتلين تابعين لعشائر عربية محلية".

ويضمّ مجلس دير الزور العسكري، التابع لـ"قسد" مقاتلين محليّين ويتولّى أمن المناطق في دير الزور التي سيطرت عليها "قسد" بعد دحر تنظيم داعش من المحافظة.

وتتمركز "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، وتتألف من فصائل كوردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكوردية، على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.

وأفاد المرصد السوري أنّ الاشتباكات اندلعت الإثنين بين "قسد" و"المقاتلين التابعين لعشائر محلية" في بضع قرى في ريف دير الزور الشرقي، وقد أسفرت الثلاثاء عن "مقتل عشرة من المسلّحين وثلاثة من قوات سوريا الديموقراطية".

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات لفرانس برس أنّ "الاشتباكات اندلعت إثر مهاجمة المسلحين مواقع قسد".

ورجّح عمر أبو ليلى، مدير موقع "دير الزور 24" المحلّي، أن "ما يجري اليوم هو عملية تصفية حسابات بعدما شعر قادة فاسدون آخرون بالخطر إثر توقيف أبو خولة، وبدأوا بمحاولة تحريك العامل العشائري والعربي لحماية أنفسهم".

وحذّر من "خطر قد ينعكس سلباً على المنطقة".

وأضاف أنّ أبو خولة "كان فاسداً ومتورطاً في عمليات تهريب، وقد راكم ثروة خلال السنوات الماضية".

وتتولّى "الإدارة الذاتية" الكوردية، و"قسد" التي تشكل جناحها العسكري، إدارة مناطق سيطرتها خصوصاً ذات الغالبية العربية عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة التخفيف من الحساسية العربية-الكوردية.

ولم يصدر أيّ تعليق من "قسد" حول ملابسات توقيف الخبيل، لكنّها أعلنت شنّ "عملية لتعزيز الأمن" في مناطق سيطرتها في دير الزور ضدّ تنظيم داعش و"عناصر إجرامية متورطة في الإتجار بالمخدرات ومستفيدة من أعمال تهريب الأسلحة".

وأكّدت "قسد" عبر بيان، اليوم الثلاثاء، مواصلة العملية "لاعتقال المتورطين في العمليات الإجرامية".

ونقلت فرانس برس عن مصدر من "قسد"، قوله: إن المنطقة التي تشهد الاشتباكات تُعدّ "خط تهريب معروفاً"، مرجّحاً أن ينتهي التوتر قريباً.

وأشار إلى أنّ "المسلحين هم من التابعين لأبو خولة".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها