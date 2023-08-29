"بارزاني الخيرية" تنظم مأدبة عشاء للحجّاج الشيعة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، ان المؤسسة نظمت مأدبة عشاء للحجاج الشيعة الذين يدخلون أراضي إقليم كوردستان للمشاركة في اربعينية الإمام الحسين.

وقال موسى أحمد، لكوردستان24، "منذ بداية تأسيس مؤسسة بارزاني الخيرية، تلقينا تعليمات من الرئيس بارزاني ببذل كل ما في وسعنا للمناسبات الوطنية والدينية".

وأضاف موسى أحمد، "تلقينا تعليمات من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، باستكمال كافة الاستعدادات وعمل كل ما يلزم، لخدمة الحجاج".

ونوه رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات وتسهيل توفير جميع احتياجات الحجاج.

وأضاف أحمد "اليوم كان أكبر تجمع للحجاج لذا قمنا بتنظيم مأدبة عشاء لهم".

وقال: "نحن ممتنون جدا لدعم ومساندة حكومة إقليم كوردستان".

وفي 26 من شهر آب الجاري قال القنصل العام الإيراني في أربيل، نصر الله رشندي، في مؤتمر صحفي إنه يأمل أن "يصلي الحجاج الذين يزورون المناطق المقدسة من أجل شعب وحكومة كوردستان على جميع الخدمات التي قدموها". وأضاف أن حكومة إقليم كردستان بذلت قصارى جهدها لمساعدة الحجاج.

وأربعينية الامام الحسين من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين وبالذات لدى الشيعة، يحيونها بزيارة ضريح الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء، وهو ثالث الأئمة لدى الشيعة، وكذلك يزورون ضريح أخيه أبو الفضل العباس، المجاور له.