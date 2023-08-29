مالية كوردستان تنفي رفضها قرضا من الحكومة الاتحادية لصرف رواتب موظفيّ الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة المالية في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 29 آب أغسطس 2023، رفض مقترح من الحكومة الاتحادية بإرسال 598 مليار دينار كقرض لتمويل رواتب الموظفين.

وقالت وزارة المالية في بيان، إنها "غير مسؤولة عن أي أخبار يتم نشرها من مصادر مجهولة، وما يمثل الوزارة هي صفحتها الرسمية والبيانات التي تُنشر فيها".

وأضاف البيان "لم يتم إعلامنا بأي شكل من الأشكال من قبل الفريق الفني لمجلس وزراء الإقليم بوجود مقترح كهذا ليتم رفضه".

وأكدت الوزارة التزامها بجميع المواد والفقرات الموجودة في قانون الموازنة، متمنية أن تقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذها كما هي، مضيفة "الوزارة ستقوم بالإعلان عن استلام أي مبلغ مالي من بغداد بشكل رسمي كما هو الحال دائماً".