بشكلٍ سري.. جثمان بريغوجين يواري الثرى في مسقط رأسه

أربيل (كوردستان 24)- قالت الخدمة الإعلامية الخاصة بمؤسس مجموعة فاغنر الروسية، إن جثمان يفغيني بريغوجين دُفِن بشكلٍ سري قرب مسقط رأسه في سان بطرسبورغ.

ولقي زعيم فاغنر مع 9 آخرين حتفهم يوم 23 اب/أغسطس في تحطم طائرة كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرغ.

وجرى توديع بريغوجين خلال مراسم خاصة ومحدودة في مقبرة بروخوفسكوي على مشارف سان بطرسبورغ شمال غربي البلاد.

ووقع الحادث بعد نحو شهرين من تمرد زعيم فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية، وُصِف بأنه أكبر تحدٍّ لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين الذي وصل إلى الحكم قبل 24 عاماً.

وقال عاملون في المقبرة إن ترتيبات الجنازة أحيطت بالسرية بناءً على رغبة الأسرة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم الخميس تعازيه لأسر ضحايا الطائرة خلال بيان متلفز، ووصف حادث تحطمها بأنه "مأساوي".