ضباطٌ بالجيش الغابوني يعلنون الاستيلاء على السلطة في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة من الضباط في الجيش الغابوني، اليوم الأربعاء، الاستيلاء على السلطة في البلاد، وفق ما نقلته رويترز.

وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش، على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وقال الضباط، الذين ظهروا على شاشة قناة "غابون 24" التلفزيونية، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة وسط إفريقيا.

وأعلن العسكريون إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، إلى جانب حل مؤسسات الدولة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

يأتي ذلك، بعد شهر من انقلابٍ مماثل أعلنه قائد الحرس الرئاسي في النيجر عبد الرحمن تياني، عقب احتجاز رئيس البلاد محمد بازوم.