السفيرة الأمريكية لشؤون العدالة والجرائم الدولية: القانون العراقي لا يتضمن محاكمة مجرمي الحرب

أربیل (كوردستان24) - قالت السفيرة الأمريكية لشؤون العدالة والجرائم الدولية بيث فان شاك ،في تصریحات لكوردستان24 :"إن قانون العقوبات العراقي لا يتضمن عقوبة جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية أو أي عقوبة على جرائم الحرب.

وأضافت أيضاً أن حكومة إقليم كوردستان تلعب دوراً مهماً في عودة الإيزيديين وغيرهم من النازحين .

وتابعت السفيرة الامريكية :" حكومة إقليم كوردستان دورًا مهمًا جدًا في ضمان عودة الايزيديين وغيرهم من النازحين إلى مناطقهم والتنفيذ الكامل لقانون الناجين الإيزيديين،مؤكدا أن معظم الجرائم التي يرتكبها داعش وحشية ومع ذلك، فإن قانون العقوبات العراقي لا يعاقب على جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية أو جميع جرائم الحرب، ولذلك فإن معظم القضايا الجنائية كانت عمومًا جرائم إرهابية فقط.

وأشارت بيث :" نتيجة لهذا فقد أصبح فريق يونيتاد، وهي اللجنة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة لدعم العدالة الجنائية في العراق، قادرة على تقديم المعلومات فقط عن جرائم الحرب وقضايا الإبادة الجماعية إلى لجنة جرائم الحرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ولم تتمكن "يونيتاد" من تقديم المساعدة في جميع القضايا الإرهابية تقريبًا، ومن المهم أن يسن العراق قوانين أوسع نطاقاً بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية من بغداد حتى يمكن فرض هذه العقوبات ويتمكن فريق التحقيق من دعم هذه العقوبات بالمعلومات والأدلة التي جمعها، وهذا سيضمن معاقبة جميع الجرائم الموجهة ضد أعضاء داعش في المحاكم المحلية.