اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم السبت 30 آب/أغسطس 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 153.800 دينار عراقي

100 يورو = 166.500 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 193.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5800 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3180 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2020 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 490.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 430.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 370.000 دينار عراقي