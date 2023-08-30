وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان يتوجّه إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يتوجّه، اليوم الأربعاء، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لبحث حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وكان من المقرّر أن يزور الوفد الكوردستاني بغداد، الجمعة، لبحث مسوّدة قانون النفط والغاز، إلا أن الزيارة تأجّلت بسبب وفاة والد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

ولم تلتزم الحكومة الاتحادية حتى الآن بالتزاماتها تجاه الإقليم وإرسال مستحقاته المالية، ما تسبب بتأخّر توزيع رواتب موظفي كوردستان عن شهر تموز.

يأتي ذلك، بينما نفت وزارة مالية الإقليم، رفضها مقترح من الحكومة الاتحادية بإرسال 598 مليار دينار كقرض لتمويل رواتب الموظفين.

وقالت في بيان، إنها "غير مسؤولة عن أي أخبار تُنشر من مصادر مجهولة، وما يمثل الوزارة هي صفحتها الرسمية والبيانات التي تُنشر فيها".

وأضاف البيان "لم يتم إعلامنا بأي شكل من الأشكال من قبل الفريق الفني لمجلس وزراء الإقليم بوجود مقترح كهذا ليتم رفضه".

وأكدت الوزارة التزامها بجميع المواد والفقرات الموجودة في قانون الموازنة.

مؤكّدةً أنها ستُعلن عن استلام أي مبلغ مالي من بغداد بشكلٍ رسمي كما هو الحال دائماً.