السفيرة الأميركية لـ كوردستان 24: قانون العقوبات العراقي لا يتضمّن عقوبة جرائم الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت السفيرة الأميركية للعدالة والجرائم الدولية، بيس فان، أن قانون العقوبات العراقي لا يتضمّن عقوبة جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، لأن معظم القضايا الجنائية كانت إرهابية فقط.

وأشادت السفيرة في حديثٍ لـ كوردستان 24، بالدور الذي تلعبه حكومة كوردستان لضمان عودة الإيزيديين وغيرهم من النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتنفيذ قانون الناجين الإيزيديين.

واصفةً الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بـ "الوحشية".

إلى ذلك، أشارت فان، إلى أن فريق "يونايتد" (هي اللجنة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة لدعم العدالة الجنائية في العراق) لم يتمكّن من تقديم معلومات عن جرائم الحرب وقضايا الإبادة الجماعية للجنة المعنية بتلك الجرائم.

وقالت إن فريق يونايتد لم يتمكّن عملياً من المساعدة في جميع القضايا الإرهابية.

وأضافت: من المهم أن تقوم بغداد بوضع قوانين أوسع تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، حتى تتمكّن من فرض العقوبات ويتمكّن فريق "يونايتد" من دعمها بالمعلومات والأدلة التي جمعتها، بما يضمن معاقبة عناصر داعش في المحاكم المحلية على جميع الجرائم المرتكبة.