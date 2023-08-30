قيادي في الديمقراطي الكوردستاني : على السوداني أن يثبت ما إذا كان هو رئيس وزراء العراق أم لا

أربيل (كوردستان24) – قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن محمد شياع السوداني يحتاج إلى إثبات ما إذا كان هو رئيس وزراء العراق أم لا، لأن بعض القرارات، على حد تعبيره، لا يتم تنفيذها ويتم تهميشها .

وتحدث آري هرسين ، القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، لكوردستان24، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية حكومة ضعيفة وهناك بعض الدول والأحزاب تتخذ قرارات حاسمة ومصيرية بمكانها ، مشيرا لقد أمر السوداني بفتح مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، لكن لا أحد يعمل بقراراته ولاينفذها ،بينما يمنع الديمقراطي الكوردستاني من العودة إلى كركوك، وتسائل هرسين حول عدم اتخاذ الاحزاب في كوردستان اي موقف حيال هذا التصرف ؟ وبحسب كلامه اعتبر موقف الاحزاب الكوردستانية مثل موقف الحشد الشعبي وبعض الشوفينيين التركمان الذين يتخوفون من عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك لانه سيحصل على عدد كبير من الاصوات .

ويرى القيادي في الديمقراطي الكوردستاني :" أنه يجب على المسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية في إقليم كوردستان التخلي عن الدستور وعدم الاكتفاء بالقول دعونا نحل المشاكل مع الدستور، أين الدستور، ومافائدة لو يوجد لدينا افضل دستور ولايطبق ؟

وأضاف، "إذا لم تحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وخاصة مسألة إرسال المستحقات المالية لحكومة إقليم كوردستان وعودة الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك، فهذا يعني أنه لا يوجد شيء اسمه (حكومة)، وانما حكومة شكلية تشريفاتية بل ان هناك حكومة وأحزاب أخرى هي التي تحكم في الظل .

وتابع آري هرسين أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يحتاج إلى إثبات نفسه سواء كان رئيسا لوزراء العراق أم لا "وعلينا نحن الاحزاب الكوردستانية أن نعيد حساباتنا مه هذه العقلية الشوفينية سواء هذا العام او العام المقبل او خلال 10 سنوات.