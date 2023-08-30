سیاسة

العراق يفتتح الخط الجوي المباشر بين بغداد ومسقط

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العراق

أربيل (كوردستان24) - أعلنت السفارة العراقية لدى عمان، اليوم الأربعاء ، افتتاح الخط الجوي المباشر بين بغداد ومسقط.

وذكرت السفارة في بيان تلقته تابعته كوردستان 24 ، أن "هذا الخط الجوي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتبادل في المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة والسياحيَّة، ويعكس الثقة المتبادلة والرغبة في تطوير الشراكة الإستراتيجيَّة بين العراق وسلطنة عمان، ويسهل حركة المواطنين والزوار بين العاصمتين"، مبينة أن "هذه الخطوة تقترن بتسهيل منح سمات الدخول إلى العراقيين الراغبين بزيارة السلطنة عن طريق المكاتب التجاريَّة".

وأكدت استعدادها "لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لشركة طيران السلام وللمسافرين على هذا الخط، و نتمنى لهذه المبادرة كل التوفيق والنجاح.

 

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