سیاسة

وزير التجارة التركي: العراق ثالث أكبر سوق لنا بقطاع المقاولات

"صادرات تركيا للعراق بلغت 24.2 مليار دولار العام الماضي."
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العراق

أربيل (كوردستان24) - قال وزير التجارة التركي عمر بولات الذي زار العاصمة بغداد الثلاثاء ، ان العراق يُعد ثالث أكبر سوق لبلاده بقطاع المقاولات.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التجارة التركية اليوم الأربعاء بشأن أجرت فيه تقييماً عاماً للزيارة التي أجراها الوزير بولات إلى العراق.

وقال بولات إن العراق يعد أحد أهم شركاء تركيا التجاريين، ويحتل المرتبة الثالثة في صادرات تركيا بحجم بلغ 24.2 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف أن "العراق يُعد ثالث أكبر سوق لنا في قطاع المقاولات بحوالي 1100 مشروع تعهدته حتى اليوم بقيمة 34 مليار دولار"

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