رئيس الوفد البرلماني الكندي إلى الإقليم: الأمان والاستقرار الموجود في كوردستان يُشعر المرء كأنه في كندا

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس الوفد البرلماني الكندي إلى إقليم كوردستان توم كيميج، اليوم الأربعاء، إعجابه بالأمان والاستقرار الموجود في الإقليم، لافتاً إلى أنه يُشعر المرء وكأنه في كندا في إشارة إلى بلاده.

ووصل وفد برلماني كندي برئاسة توم كيميج، اليوم الأربعاء 30 آب (أغسطس) 2023، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

وقال توم كيميج في مقابلة مع كوردستان24، "لأول مرة يجري وفد برلماني كندي زيارة بهذا الشكل إلى إقليم كوردستان"، مشدداً على "أننا نود تطوير العلاقات بين كندا والإقليم في كافة المجالات".

وأضاف: "خلال زيارتنا إلى إقليم كوردستان، التقينا بالعديد من مراكز المجتمع المدني، والمؤسسات المدنية والحكومية".

وأكد أن "هدفنا هو أن نصبح أكثر دراية بعمل المؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان، والأحزاب السياسية، إضافة إلى التعرف عن قرب على تاريخ وثقافة الكورد".

وتابع: "لدينا علاقات جيدة جداً مع الكورد في كندا، ولدينا اتصال دائم مع أصدقائنا الكورد، ونتحدث معهم باستمرار عن الثقافة والطعام والتقاليد الكوردية"، مضيفاً: "حقاً إن الكورد شعب مضياف، وعندما تأتي من كندا إلى كوردستان، تدرك أن الكورد شعب يُكرم الضيف".

وشدد على أنه "عندما تأتي إلى إقليم كوردستان تشعر كأنك في كندا، تشعر أن الإقليم جزء من كندا من حيث الأمان والاستقرار"، مردفاً "في الحقيقة هذه رسالة إيجابية لجميع الكنديين، سواء الحكومة الكندية أو المواطنين المدنيين، الأمر الذي يجعلهم يأتون إلى إقليم كوردستان".