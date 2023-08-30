سیاسة

وزير التربية: مدارس كوردستان تستقبل أكثر من 150 ألف تلميذ جديد

author_image سوار أحمد
کوردستان المدارس وزير التربية اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد اليوم الأربعاء 30 آب أغسطس 2023، أن تقرير النظام الرقمي سجل لغاية اليوم أكثر 150 ألف تلميذ في الصف الأول الأساسي، متوقعاً تزايد محتمل في أعداد المسجلين خلال المدة المقبلة.

وذكر بيان للوزير حمه سعيد، أنه لغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم، تم تسجيل 152 ألفاً و645 تلميذاً وتلميذة في الصف الأول الأساسي.

ونوه البيان إلى أن قاعدة البيانات الحالية تشهد تغييراً يومياً نظراً لقيام المستخدمين بالدخول إلى نظام (E perwerda) لإدخال بيانات مضافة بشكل مستمر.

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