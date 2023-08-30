بدء اجتماع وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- بدأ مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الاتحادية بغداد، الاجتماع الثنائي بين وفدي حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين.

وستكون الملفات الرئيسية التي سيتم بحثها في الاجتماع، مسـألة رواتب شهري تموز وآب لموظفي إقليم كوردستان، والعقبات التي تواجه تنفيذ قانون الموازنة العراقية، والحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، والعوائق التي تواجه إرسال حصة الإقليم.

وأكد مراسل كوردستان24 في بغداد، أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيقوم بحسم مسألة إرسال رواتب موظفي الإقليم مع وفد من الحكومة الاتحادية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسلنا، إنه من المقرر أن يلتقي وفد من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب، مساء اليوم، مع وفد من الحكومة العراقية برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي كاظم حسين، كما سيحضر اللقاء ممثلون عن وزارتي المالية والنفط، وشركة سومو، وديوان الرقابة المالية، وعدد من الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن الوفد يضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير، لمناقشة ومتابعة تنفيذ حكومة إقليم كوردستان لكافة التزاماتها تجاه الاتفاقيات، والمطالبة من الحكومة الاتحادية كذلك الالتزام باتفاقياتها مع إقليم كوردستان، وإرسال حصة الإقليم من الموازنة.

وأكد أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيحاول التوصل إلى اتفاق الليلة مع وفد الحكومة الاتحادية، وعندما يتوصلون إلى اتفاق، سيجتمعون مع وزير المالية غداً الخميس، وسيبحثون إجراءات إرسال حصة الإقليم.

وتوجه اليوم الأربعاء 30 آب (أغسطس) 2023، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لبحث مسألة حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وكان من المقرّر أن يزور الوفد الكوردستاني بغداد، الجمعة الماضي، لبحث مسوّدة قانون النفط والغاز، إلا أن الزيارة تأجّلت بسبب وفاة والد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

ولم تفي الحكومة الاتحادية حتى الآن بالتزاماتها تجاه الإقليم ولم ترسل مستحقاته المالية، ما تسبب بتأخّر توزيع رواتب موظفي كوردستان عن شهر تموز.

يأتي ذلك، بينما نفت وزارة مالية الإقليم، رفضها مقترح من الحكومة الاتحادية بإرسال 598 مليار دينار كقرض لتمويل رواتب الموظفين.

وقالت في بيان، إنها "غير مسؤولة عن أي أخبار تُنشر من مصادر مجهولة، وما يمثل الوزارة هي صفحتها الرسمية والبيانات التي تُنشر فيها".

وأضاف البيان "لم يتم إعلامنا بأي شكل من الأشكال من قبل الفريق الفني لمجلس وزراء الإقليم بوجود مقترح كهذا ليتم رفضه".

وأكدت الوزارة التزامها بجميع المواد والفقرات الموجودة في قانون الموازنة، مشيرة إلى أنها ستُعلن عن استلام أي مبلغ مالي من بغداد بشكلٍ رسمي كما هو الحال دائماً.