سیاسة

رئيس هيئة الحج: قوافل الحافلات ستدخل الخدمة لتفويج زائري الأربعينية

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الحج الزيارة الاربعينية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، مع اعضاء لجنة الزيارة الأربعينية، انجاح عملية تفويج جموع الزائرين المليونية، فيما أكد قوافل الحافلات ستدخل الخدمة لتفويج الزائرين.

وذكرت الهيئة في بيان لها، ان" الشيخ المسعودي اجتمع مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي والقادة الأمنيين في المحافظة ومسؤولي محاور دخول الزائرين لوضع الاليات المناسبة لتفويج الزائرين بعد ارتفاع اعدادهم".

وحث الشيخ المسعودي، بحسب البيان، جميع الجهات الفاعلة والساندة في خدمة الزائرين الى تكثيف اعمالها خلال الأيام المقبلة التي من المتوقع ان يصل من خلالها ملايين الزائرين الزاحفة الى قبلة الأحرار.

وأكد ان" قوافل الحافلات التي خصصها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهيئة الحج والعمرة ستدخل للخدمة في تفويج الزائرين ذهابا وايابا للتخفيف من الزخم الحاصل في مدينة كربلاء والمحافظات المجاورة لها".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف