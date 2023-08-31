رئيس هيئة الحج: قوافل الحافلات ستدخل الخدمة لتفويج زائري الأربعينية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، مع اعضاء لجنة الزيارة الأربعينية، انجاح عملية تفويج جموع الزائرين المليونية، فيما أكد قوافل الحافلات ستدخل الخدمة لتفويج الزائرين.

وذكرت الهيئة في بيان لها، ان" الشيخ المسعودي اجتمع مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي والقادة الأمنيين في المحافظة ومسؤولي محاور دخول الزائرين لوضع الاليات المناسبة لتفويج الزائرين بعد ارتفاع اعدادهم".

وحث الشيخ المسعودي، بحسب البيان، جميع الجهات الفاعلة والساندة في خدمة الزائرين الى تكثيف اعمالها خلال الأيام المقبلة التي من المتوقع ان يصل من خلالها ملايين الزائرين الزاحفة الى قبلة الأحرار.

وأكد ان" قوافل الحافلات التي خصصها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهيئة الحج والعمرة ستدخل للخدمة في تفويج الزائرين ذهابا وايابا للتخفيف من الزخم الحاصل في مدينة كربلاء والمحافظات المجاورة لها".