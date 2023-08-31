وزير الخارجية التركي يزور روسيا اليوم .. واتفاق الحبوب على جدول المحادثات

أربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان، سيزور روسيا، اليوم الخميس، لإجراء مشاورات بشأن التطورات الإقليمية والعالمية، والقضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية.

يُجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة عمل لروسيا، اليوم الخميس، في زيارة تمتد ليومين.

وذكر بيان صادر عن الخارجية التركية أنه من المقرر ضمن إطار الزيارة، إجراء مشاورات بشأن التطورات الإقليمية والعالمية، لا سيما حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود سيكون أحد الموضوعات المدرجة على جدول محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي، يومي الخميس والجمعة.

ومطلع أغسطس/آب الجاري، حثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة عدم اتخاذ خطوات لتصعيد التوترات في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وشدّد أردوغان على أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعدها "جسراً للسلام".

وأكّد خلال الاتصال أن "تركيا ستواصل بذل جهود مكثفة ودبلوماسية لاستمرار مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود".

كما اتفق رئيسا البلدين على زيارة يُجريها الرئيس الروسي لتركيا.

وفي 17 يوليو/تموز رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها "ستُمدَّد حال تنفيذ الجزء المراعي لروسيا منها".