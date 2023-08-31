سیاسة

وفد حكومة إقليم كوردستان يبحث في بغداد إرسال رواتب ومستحقات الاقليم

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کوردستان

أربیل (كوردستان24) – یجري وفد حكومة إقليم كوردستان المتواجد في بغداد اليوم الخميس مباحثات حول  إرسال رواتب شهري تموز وآب والمستحقات المالية لكوردستان.

وأفاد شفان جباري مراسل كوردستان 24 في بغداد ،أن نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور فؤاد حسين التقى بوفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد الليلة الماضية، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الموضوع الرئيسي للاجتماع كان حول مسألة رواتب شهري تموز وآب لموظفي كوردستان والمعوقات التي تواجه القانون العام للموازنة العراقية وحقوق ومستحقات الاقليم  المالية.

وتابع شفان جباري : من المقرر أن يعقد وفد الاقليم ، اليوم، عدداً من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في بغداد لبحث تنفيذ قانون الموازنة العامة.

 

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