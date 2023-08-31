سیاسة

ضبط أكثر من 100 كيلو غرام من المخدرات في أربيل

author_image مظفر مزوري
کوردستان مكافحة المخدرات الكبتاغون الكريستال الهيروين الات القمار

أربيل (كوردستان24)- أكدت مديرية مكافحة المخدرات ضبط أكثر من 100 كيلو غرام من المخدرات وعدد من الات القمار في أربيل.

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في بيان لها أنه "تم ضبط أكثر من 100 كيلو غرام من مادة الكبتاغون وعدة كيلو غرامات من مادة الكريستال ومادة الهيروين وخمسة من الآت القمار في أربيل".

وقال الضابط في مديرية مكافحة المخدرات أركان بيباني في مؤتمر صحفي "ان هذه المخدرات تأتي من دول الجوار وبمساعدة جماعات يتم إدخالها الى كوردستان، ولا توجد أي جهة سياسية وراء ذلك".

وفيما يتعلق بتهريب المخدرات وإدخالها الى السجون في كوردستان عبر الطائرات بدون طيار، أكد أركان بيباني "ان هذا الامر بعيد عن الحقيقة ولا يوجد شيء من هذا القبيل".

وبحسب الضابط في مديرية مكافحة المخدرات أركان بيباني فإن "80% من متعاطي المخدرات تتراوح أعمارهم بين 18 – 35 عاماً، وكذلك زاد تعاطي المخدرات بين النساء بنسبة 10% هذا العام".

وأضاف أركان بيباني أنه "لا توجد مختبرات ومزارع لانتاج المخدرات في كوردستان، منذ عدة سنوات حدثت حالة واحدة وهي مزرعة تم تدميرها بالكامل".

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