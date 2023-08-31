إيران تعلن عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء العراقي  الى خوزستان

أربيل (كوردستان24) - اعلن محافظ خوزستان (جنوب غرب ايران) علي اكبر حسيني محراب، اليوم الخميس ، أن المحافظة ستستضيف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاسبوع المقبل.

ووفقًا لموقع وكالة فارس الإيرانية، فأن" زيارة السوداني تأتي على هامش معرض حكومي يقام في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب ايران.

واشار حسيني محراب، الى تدشين ووضع حجر الاساس لاكثر من 2000 مشروع في اسبوع الحكومة، مضيفاً أن "النائب الأول لرئيس الجمهورية سيزور خوزستان الأسبوع المقبل لتدشين عدد من المشاريع ".

واضاف، ان "محافظة خوزستان ستستضيف ايضا رئيس الوزراء العراقي الأسبوع المقبل، والذي سيكون حدثا إخباريا كبيرا، يتعلق بمحافظة خوزستان"، مبيناً أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة قريباً".

ولفت محافظ خوزستان" إلى دور المجالات المختلفة كافة بما فيها الزراعة والثروة السمكية والموارد الطبيعية والبتروكيماويات والحفر والنفط والصناعات".