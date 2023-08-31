عدد من الشباب الكورد يهددون  باتخاذ موقف متشدد من إغلاق طريق كركوك-أربيل.

أربيل (كوردستان24) - هدد عدد من الشباب الكورد باتخاذ موقف متشدد من إغلاق طريق كركوك-أربيل.

وبعد اغلاق الطريق من قبل أنصار جماعة اهل الحق وبعض الجهات الاخرى ما تسبب بتعطيل حركة المرور وقطع الطريق الرئيسي للمواطنين، هدد عدد من الشباب الكورد باتخاذ موقف متشدد في حال عدم فتح الطريق.

وأضافت مجموعة الشباب الكوردية في بيان "نحن مجموعة شباب محايدين، لا علاقة لنا بأي حزب سياسي، هدفنا هو خلق الضغط لفتح الطريق بين كركوك وأربيل، لأن ذلك أدى إلى تعطيل حركة مئات الآلاف من الناس".

وتابع بيان الشباب الكورد : “إننا نبعث برسالة إلى الجميع مفادها أننا سنتخذ موقفًا صارمًا في المستقبل القريب، ومن يريد أن يكون معنا، فلينضم إلينا في فتح الطريق"

وقال سهند غفور ممثل الشباب لكوردستان24، "إن قطع الطريق منع الأهالي من العمل وعطل حركة المواطنين.

"وكانت الحكومة المركزية اصدرت قرارا بتسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة التابع للجيش إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وفي إطار استعداداته للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول 2023 في جميع أنحاء العراق، يريد الحزب الديمقراطي الكوردستاني استعادة مبانيه القديمة في كركوك.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يمارس نشاطه السياسي العلني في المحافظة منذ تغيير النظام عام 2003 قد بنى مقراً له من اموال الحزب عام 2012، وتم اغلاقه والسيطرة عليه من قبل قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي في أعقاب أحدث 16 أكتوبر 2017.