الديمقراطي الكوردستاني للاتحاد الوطني الكوردستاني: جواب الأحمق السكوت

أربيل (كوردستان24)- رفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الرد على البيان الصادر عن الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن حادثة 31 آب/أغسطس، مضيفاً أن "جواب الاحمق السكوت"، وموضحاً ان حادثة 31 آب/أغسطس كانت نقطة تحول في تأريخ نضال شعبنا.

وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان له اليوم 31 آب 2023 "ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني أصدر بياناً مطولاً وفارغاً في 30 آب 2023 ومضلل بمناسبة حادثة 31 آب/أغسطس".

وأضاف البيان "حادثة 31 آب/أغسطس 1996 كانت نقطة تحول في تأريخ نضال شعبنا، وبفضل نتائجها تحركت كوردستان نحو المسار الوطني وإعادة الاعمار والاستقرار".

ورفض الحزب الديمقراطي الكوردستان الرد على بيان الاتحاد الوطني الكوردستاني واصفاً بيانهم بأنه يظهر مستواهم، واختصر بالقول "جوب الاحمق السكوت".

وفيما يلي نص بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي وجهه لشعب كوردستان:

المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني أصدر بتأريخ 30 آب 2023 بياناً مطولاً وفارغاً ومضللاً بمناسبة 31 آب/أغسطس، لقد شكلت حادثة 31 آب/أغسطس 1996 نقطة تحول في تأريخ نضال شعبنا، وبفضل نتائجها انتقلت كوردستان نحو المسار الوطني وإعادة الاعمار والاستقرار.

ولن نرد على هذا البيان المليء بالاتهامات والبعيد عن الحقيقة، لأن محتواه يظهر مستواهم، وجواب الاحمق السكوت.

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

31 آب 2023