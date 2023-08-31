دفن المساعد الأبرز لقائد مجموعة فاغنر في الضاحية الشمالية لموسكو

أربيل (كوردستان 24)- دُفن المساعد الأبرز لقائد مجموعة فاغنر المسلّحة دميتري أوتكين، الذي قُتل في تحطّم طائرة مع يفغيني بريغوجين الأسبوع الماضي، في مقبرة عسكرية في الضاحية الشمالية لموسكو الخميس خلال مراسم شارك فيها مقرّبون منه.

صباح الخميس، انتشر عدد كبير من العناصر الأمنيين حول مقبرة ميتيشتشي العسكرية على بعد نحو 20 كيلومتراً من وسط العاصمة الروسية، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في المكان.

وجرت مراسم جنازة دميتري أوتكين، الذي كان قائد عمليات فاغنر وعنصراً سابقاً في القوات الخاصة للاستخبارات العسكرية الروسية قبل مصرعه عن 53 عاماً، قرابة العاشرة صباح الخميس (07,00 ت غ) في كنيسة القديس سيرجيوس، بحضور نحو عشرين شخصاً من المقرّبين منه.

بعد ذلك، دخل الموكب الذي يحمل جثة أوتكين المقبرة التي كانت محاطة بسيارات للشرطة.

ولم يتمكّن جميع الحاضرين في المكان من دخول المقبرة، وسُمح فقط بذلك للذين تلقوا دعوة من عائلة الضحية.

لاحقاً، شاهدت مراسلة وكالة فرانس برس قبر دميتري أوتكين يحمل صورة صغيرة لهذا الرجل برأس حليق ونظرة حادّة، وخلفها صليب خشب وحولها أكاليل من الزهور.

وكان بين الحاضرين رجال لديهم وشوم على أذرعهم وبعضهم يرتدي قمصاناً سوداء تحمل شعارات مجموعة فاغنر المسلّحة واختصار عبارة "الاتحاد السوفياتي".

قُتل أوتكين في تحطّم طائرة في 23 آب أغسطس مع مسؤولين آخرين من مجموعة فاغنر المسلّحة بينهم قائد المجموعة يفغيني بريغوجين الذي اعتبره الكرملين خائناً منذ التمرد الذي قاده في 23 و24 يونيو حزيران ضد القيادة العسكرية الروسية.

ويُقال إن مجموعة فاغنر سُمّيت على هذا النحو انطلاقاً من إعجاب أوتكين بألمانيا النازية، وخصوصاً أن أدولف هتلر كان شغوفاً بموسيقى الألماني ريتشارد فاغنر.

المصدر: AFP