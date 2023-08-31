مهاجم ومدرب مانشستر سيتي الإنكليزي يعتليان عرش أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- حصل المهاجم النروجي لمانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد دوره البارز في تحقيق ثلاثية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية.

وحقّق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مُسجلاً 52 هدفاً في جميع المسابقات، منها 39 في الدوري الإنكليزي، ليسهم في تتويج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بثلاثية تاريخية.

وقد تفوّق ابن الـ 23 عاماً على زميله في الفريق البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً إلى إنتر ميامي الأمريكي والمتوج أخيراً بلقب كأس العالم.

في المقابل، فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ومن ثمّ كأس العالم مع منتخب بلادها والتي حصلت فيها أيضاً على جائزة أفضل لاعبة.

وأصرّت النجمة الإسبانية، بعد حصولها على جائزتها، على تناول فضيحة القبلة القسرية التي لا تزال تهز عالم كرة القدم الإسبانية.

وقالت "لا يمكننا أن نسمح بإساءة استخدام السلطة"، مضيفة أنها أهدت جائزتها إلى "جنيفير هيرموسو وجميع النساء اللواتي يعانين من ذلك".

وأوقف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي لمدة 90 يوماً على خلفية تقبيله لاعبة على شفتيها عقب فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات.

وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى الإسباني بيب غوارديولا بعدما أهدى فريقه مانشستر سيتي لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى صعيد السيدات، فازت الهولندية سارينا ويغمان، التي قادت المنتخب الإنكليزي إلى نهائي كأس العالم للسيدات أخيراً بجائزة أفضل مدربة، قبل أن تهدي جائزتها إلى جميع لاعبات منتخب إسبانيا.