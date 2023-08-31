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مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر

ورأت أنّ افتتاح المبنى يشكّل "إنجازاً مُميزاً يسهم في تعزيز قدرات منظومة الطيران في الإمارة".
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مطار أبو ظبي الدولي
مطار أبو ظبي الدولي
الشرق الاوسط مطار أبو ظبي مبنى جديد 45 مليون مسافر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة "مطارات أبوظبي" الخميس افتتاح مبنى جديد للمسافرين في تشرين الثاني نوفمبر المقبل بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، وذلك بهدف دعم قطاعي السياحة والتجارة.

ويأتي افتتاح المبنى الجديد في وقت تطمح السعودية لمنافسة الإمارات على استقطاب المسافرين مع العمل على افتتاح مطار جديد في العاصمة الرياض، إلى جانب تأسيس شركة طيران دولية.

وقالت مجموعة "مطارات أبوظبي" في بيان إنه "من المقرر انطلاق عملياته (مبنى المسافرين الجديد) التشغيلية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل".

ورأت أنّ افتتاح المبنى يشكّل "إنجازاً مُميزاً يسهم في تعزيز قدرات منظومة الطيران في الإمارة، ومكانتها المتنامية كوجهة مفضلة للمسافرين، بالإضافة إلى توطيد مركزها العالمي للتجارة والأعمال".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "مطارات أبوظبي" الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان إن المبنى الجديد سيؤدي "دوراً محورياً في نمو الإمارة من خلال تشجيع السياحة والتجارة بوصفه معلماً للتطور والرقي".

في 2022، أعلنت "مطارات أبوظبي" أنّ مجموع أعداد المسافرين بلغ حوالى 15,9 مليون مسافر عبر المطارات التي تشغلها، وهي مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة دلما ومطار صير بني ياس.

في المقابل، استقبل مطار دبي المجاورة وهو من بين الأكبر في العالم من ناحية أعداد المسافرين، نحو 66 مليون مسافر عام 2022، علماً أنه قادر على استقبال نحو 120 مليون مسافر سنوياً.

وفي شباط فبراير الماضي، أشارت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى خطط جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر العام 2023.

 

المصدر: AFP

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