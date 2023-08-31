الحكم بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين أدينو بقتل أمريكي في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة عراقية الخميس حُكماً بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل الذي قُتل بالرصاص في أحد شوارع بغداد في تشرين الثاني نوفمبر 2022، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدرين قضائيين.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة الكرخ في بغداد "أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد على خمسة أشخاص، أحدهم إيراني الجنسية وأربعة عراقيين".

وقال إن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ستيفن ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية"، وليس قتله.

وفي 7 تشرين الثاني نوفمبر 2022، قُتل ستيفن ترويل بالرصاص أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة، حسبما أشار مصدر في وزارة الداخلية آنذاك.

ولم يتمكن هذا المسؤول ولا أي مصدر أمني آخر تحدثت معه وكالة فرانس برس من طرح الأسباب التي دفعت إلى هذا الاغتيال النادر لأجنبي في بغداد إلا أن رئيس الوزراء محمد السوداني كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يكن لدى السفارة الأمريكية في بغداد أي تعليق فوري على الحكم.

وبعد أن عاش في بغداد لمدة عامين على الأقل مع زوجته وأطفالهما، قام ستيفن ترويل بتدريس اللغة الإنكليزية، وفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية، وأظهرت على الشبكات الاجتماعية إيمانه المسيحي المتحمس.

رغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ أن أعلنت حكومة بغداد "انتصارها" على تنظيم داعش في عام 2017، لا يزال العنف السياسي مستمراً.

المصدر: AFP