سیاسة

واشنطن ترحب بقرار القضاء العراقي بخصوص اغتيال مواطن أمريكي في بغداد

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- رحبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة الأول من أيلول سبتمبر 2023، بقرار القضاء العراقي، الإدانة والحكم على المتهمين بمقتل المواطن الأمريكي، ستيفن ترول، في بغداد.

وقال مكتب المتحدث الرسمي ماثيو ميلر، في بيان، "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب فيما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول".

وتابع البيان "من الضروري أن يواجه جميع المسؤولين عن هذا الاغتيال الوحشي المتعمد لـ(ترول) العدالة والمساءلة"، معربا عن أمله أن "يحقق هذا الحكم قدرًا من العدالة، إلى عائلة ترول".

وأصدرت محكمة عراقية يوم الخميس، حُكماً بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل الذي قُتل بالرصاص في أحد شوارع بغداد.

وفي 7 تشرين الثاني نوفمبر 2022، قُتل ستيفن ترويل بالرصاص أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة.

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