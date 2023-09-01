الهجرة تعلن عودة 179 نازحاً إيزيدياً إلى مناطق سكناهم في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الجمعة 1 أيلول سبتمبر 2023، عن عودة 179 نازحاً إيزيدياً إلى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن جابرو، قوله، انه "ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، تمت اعادة 179 نازحاً إيزيدياً بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار والنواحي التابعة له بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم".

وشددت "على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل الاستمرار بالعمل وتقديم الخدمات لفئات عناية الوزارة وتسهيل إجراءات عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية".