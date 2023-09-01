الامين العام السابق لمجلس النواب: بغداد تتبع سياسة تجويع شعب كوردستان وعلى السوداني الالتزام بالاتفاقات

أربيل (كوردستان 24)- قال الامين العام السابق لمجلس النواب العراقي، إياد حاجي نامق، اليوم الجمعة، ان الحكومة الاتحادية تتبع سياسة تجويع شعب إقليم كوردستان، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة التزام رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بالاتفاقات الموقعة مع الاقليم.

وقال إياد حاجي نامق، لكوردستان24، ان الحكومة الاتحادية تعمل على إضعاف كيان إقليم كوردستان، وإعادة الأمور الى أوضاع مماثلة لما كانت عليه في زمن النظام البعثي السابق.

وأضاف: "إنه لأمر مدهش، كيف يمكن ربط رواتب الناس وأرزاقهم بالاتفاقات السياسية!".

وتابع حاجي نامق، "كما تعلمون تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة العراقية الحالية، وعلى السوداني أن يلتزم بالاتفاقات المبرمة مع قيادة إقليم كوردستان".

وأجرى وفد من حكومة إقليم كوردستان زيارة الى بغداد يوم الخميس، لإجراء مباحثات حول إرسال رواتب شهري تموز وآب والمستحقات المالية لكوردستان، وذلك مع تعنت المسؤولين في بغداد وعدم ارسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وأدى عدم تنفيذ قانون الموازنة إلى تفاقم العلاقات بين أربيل وبغداد، في وقت يقول فيه مراقبون ان الحكومة الاتحادية تتبع سياسة تجويع إقليم كوردستان عبر عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وحصة شعبه من الموازنة المالية.

ولم تف الحكومة الاتحادية حتى الآن بالتزاماتها تجاه الإقليم ولم ترسل مستحقاته المالية، ما تسبب بتأخّر توزيع رواتب موظفي كوردستان عن شهر تموز، رغم الزيارات المكوكية لوفود من الإقليم لبغداد.

ويقول المسؤولون في إقليم كوردستان ان بغداد تتنصل من الاتفاقات المبرمة مع أربيل، خصوصا بما يتعلق بملف الموازنة والنفط والعديد من الملفات العالقة بين الجانبين.

وفي الـ 12 من يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.