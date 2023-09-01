سياحة سوران: نحو مليون سائح زاروا المنطقة العام الجاري

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير العام لسياحة سوران فيصل صادق، اليوم الجمعة 1 أيلول سبتمبر 2023، ان ما يقرب من مليون سائح، زاروا المناطق السياحية في إدارة سوران المستقلة، خلال العام الجاري.

وقال فيصل صادق، لكوردستان24، ان نسبة السياح تزداد عاما تلو الآخر، ففي العام الماضي وفي مثل هذا الوقت كان ما يقرب من 750 الف سائح قد زاروا مناطقنا، لكن في هذا العام، فقد جاء نحو 960 الف سائح للسياحة".

وأكد أنه سيتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجذب المزيد من السياح الى منطقة سوران.

ونشط القطاع السياحي في إقليم كوردستان خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك نتيجة استقرار أوضاع الإقليم الأمنية، والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم للسياح.

ويعدُّ تطوير قطاع السياحة أحد أهداف التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي ساهمت في زيادة عدد السياح والوجهات السياحية في الإقليم.

وتستقبل المنتجعات السياحية في اقليم كوردستان سنويا، مئات الآلاف من السيّاح العراقيين، الذين يقصدون مختلف مناطق الإقليم، قادمين من محافظات الوسط والجنوب، للتمتع بالطبيعة الخلابة وهربا من درجات الحرارة المرتفعة.