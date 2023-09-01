زيلينسكي: السلام "لن يتحقق" إلا إذا استعدنا "جميع الأراضي المحتلة"

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن تحقيق "سلام دائم" في البلاد إن لم يتم استعادة كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي التي تحتلها روسيا.

هذا، وكان زيلينسكي يتحدث في منتدى البيت الأوروبي "أمبروسيتي" لإدارة الأعمال في إيطاليا الجمعة.

وبدأت روسيا غزوا عسكريا واسعا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، حيث أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية ضد أوكرانيا المجاورة التي تسعى إلى الانضمام إلى حلف الناتو، بذريعة أن خطط الأخيرة تشكل تهديدا مستمرا على أمن روسيا.

وألحقت هذه الحرب المستمرة حتى الآن خسائر كبيرة بالبلدين، لكنها ليست مجرد شأن إقليمي يدور بين بلدين متجاورين، بل امتد تأثيرها إلى معظم دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لما لها من تداعيات اقتصادية كبيرة على هذه البلدان، مسببة أزمة اقتصادية كبيرة بسبب توقف صادرات روسيا وأوكرانيا من إمدادات الطاقة والوقود والمواد الغذائية حيث تحتلان مركزا هاما في سوق المنتجات الزراعية في العالم، وتمثل صادراتهما من القمح 23 في المئة من السوق العالمية.

وأدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في الدول التي كانت تعتمد على صادرات هاتين الدولتين، وتراجع مستوى معيشة سكان هذه الدول التي لا تزال تعاني من نقص في المنتجات وغلاء في الأسعار وارتفاع في أسعار الوقود.