السويداء تشهد أكبر تظاهرة ضد النظام السوري

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، الجمعة، أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات منتصف أغسطس آب الماضي، بمشاركة نحو ألفي شخص.

وخلال الأيام الماضية، رفع المتظاهرون شعارات مطالبة بـ"إسقاط النظام" أعادت إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا عام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام.

وانطلقت تظاهرات السويداء احتجاجاً على قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمةٍ اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاماً من نزاعٍ مدمّر.

وتطورت تلك الاحتجاجات إلى مطالباتٍ بـ "إسقاط النظام".

ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ إنه طوال سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، من تحييد أنفسهم عن تداعياته إلى حد كبير.

فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة، وفق فرانس برس.

بالمقابل، تخلّف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.

والحكومة السورية موجودة في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش على حواجز في محيط المحافظة.

وأودى النزاع بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد.