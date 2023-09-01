الشرطة الكندية تعثر على جثة وزيرٍ سوري في غابات مونتريال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الكندية العثور على جثّة وزير النقل السوري الأسبق مكرّم عبيد في إحدى غابات مدينة مونتريال، بعد أيامٍ على فقدان الاتصال به.

وقالت وسائل إعلام سوريّة معارضة، إن الاتصال فُقِد بالوزير السوري (85 عاماً) منذ الـ 24 أغسطس آب الماضي، قبل أن تعثر عليه الشرطة الكندية "ميتّاً في إحدى المناطق الحرجية".

وأشارت إلى أن السلطات الكندية كثّفت بحثها عن الوزير "المفقود"، وطلبت من السكان المساعدة في العثور عليه.

واستبعدت الشرطة الكندية وقوع أي عمل إجرامي في قضية وفاة الوزير السوري.

والمهندس مكرم عبيد من مواليد حمص - المشتاية عام 1944، متزوج وله ثلاثة أبناء، يحمل شهادة بكالوريوس في هندسة الكهرباء والاتصالات من جامعة حلب لعام 1966.

شغل منصب:

مهندس تنفيذ شبكات 1966- 1968

مديراً عاماً ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات منذ عام 1980 ولغاية 2000.

وزيراً للنقل منذ تاريخ 13/3/2000م وأعيد تسميته بتاريخ 13/12/2001 ، وأعيد تسميته للمرة الثالثة بتاريخ 8/9/2003.

واستمر في هذا المنصب في التعديل الحكومي الصادر بالمرسوم الجمهوري رقم /359/ تاريخ 4/10/2004.