أمن

سماع دوي انفجار في شارع 60 متري بأربيل والأسايش تفتح تحقيقاً

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدرٌ في أسايش أربيل، إن فرقهم تحقق في حادث سماع دوي انفجار وقع على أحد جسور المشاة في شارع 60 متري.

مؤكّداً أن الأسايش ستنشر توضيحاً بعد الانتهاء من التحقيقات.

وسُمِع مساء اليوم الجمعة، دوي انفجار فوق جسرٍ مخصص للمشاة في شارع 60 متري بأربيل، دون إلحاق أضرار بالمارة أو المركبات العابرة.

وبحسب مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين لـ كوردستان 24، فإن الصوت الذي لم يُعرف مصدره، تسبب بسقوط لوحات طرقية كانت معلقة على الجسر.

كما أفاد بعض المارة المتواجدين قرب الجسر، بأن الصوت ناتج عن وجود ماس كهربائي في أحد لوحات الإعلانات.

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