أمن

جهاز مكافحة الإرهاب يكشف حقيقة الانفجار في شارع 60 متري بأربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
الجسر الذي تضرر جراء الانفجار
الجسر الذي تضرر جراء الانفجار
کوردستان شارع 60 متري

أربيل (كوردستان 24)- قال جهاز مكافحة الإرهاب، إن الصوت الذي سُمع مساء اليوم الجمعة في شارع 60 متري، ناتج عن انفجار عبوة ناسفة على جسر المشاة المقابل لجامع جليل الخياط.

وأكّد في بيان له، أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات، لافتةً إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

وسُمِع عند حدود الساعة 16:29 مساء اليوم الجمعة، دوي انفجار على جسر مشاة على شارع 60 متري، دون إلحاق أضرار بالمارة أو المركبات العابرة ، وفق شهود عيان.

وبحسب مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين لـ كوردستان 24، فإن الصوت الذي لم يُعرف مصدره، تسبب بسقوط لوحات طرقية وألحاق أضرار بأجزاء من الجسر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف