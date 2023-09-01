جهاز مكافحة الإرهاب يكشف حقيقة الانفجار في شارع 60 متري بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال جهاز مكافحة الإرهاب، إن الصوت الذي سُمع مساء اليوم الجمعة في شارع 60 متري، ناتج عن انفجار عبوة ناسفة على جسر المشاة المقابل لجامع جليل الخياط.

وأكّد في بيان له، أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات، لافتةً إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

وسُمِع عند حدود الساعة 16:29 مساء اليوم الجمعة، دوي انفجار على جسر مشاة على شارع 60 متري، دون إلحاق أضرار بالمارة أو المركبات العابرة ، وفق شهود عيان.

وبحسب مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين لـ كوردستان 24، فإن الصوت الذي لم يُعرف مصدره، تسبب بسقوط لوحات طرقية وألحاق أضرار بأجزاء من الجسر.