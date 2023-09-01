الإدارة الذاتية تعلن حظر التجوال في ديرالزور

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، الجمعة، حظر التجوال لمدة 48 ساعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة ديرالزور، مع استمرار أعمال العنف.

جاء ذلك، مع دخول المعارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلّحين محليين يومها الخامس، وسط نداءات بضرورة إيقاف الاشتباكات التي تركّزت في بلدات العزبة والشحيل والبصيرة شرق نهر الفرات، وتسببت بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وحمّلت قوات سوريا الديمقراطية، النظام السوري مسؤولية المواجهات العسكرية المندلعة في ريف دير الزور، متهمة دمشق بالسعي لخلق "فتنة أهلية".

وذكر بيان لقوات سوريا الديمقراطية أمس الخميس، أن قواتها "تتخذ إجراءات إضافية لملاحقة مجموعات مسلحة تسللت إلى قرى في الريف الشرقي لدير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات، وبدأت بالتحشيد للهجوم عليها في قرى الريف الشرقي.

وذكر البيان، أن العتاد العسكري أرسل إلى المنطقة "من قبل جهات أمنية تابعة للنظام السوري"، في محاولة لإحداث ما وصفتها القوات بـ"فتنة أهلية لخدمة أجنداتها، بما فيها ضغوطات وتهديدات يتعرض لها وجهاء المنطقة".

واعتبر البيان، أن عملية "تعزيز الأمن"، التي أطلقتها قسد في 27 من أغسطس آب الماضي، في دير الزور، جاءت بناء على مطالب أهالي ووجهاء المنطقة.

مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية اطلعت شيوخ ووجهاء المنطقة مسبقاً على العملية وأهدافها.