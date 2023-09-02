وفاة الفنان العراقي الكبير ياس خضر

أربيل (كوردستان24)- توفي مساء أمس الجمعة الفنان العراقي الكبير ياس خضر في إحدى مستشفيات بغداد، بعد معاناة مع المرض إثر مرض عضال.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان ياس خضر في بيان لها تابعته كوردستان24 " ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".

وأضافت في تنويه آخر نشرته على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "ستنطلق مراسم تشييع جثمان الراحل ياس خضر من مبنى نقابة الفنانين العراقيين يوم السبت الساعة 12 ظهرًا".

وكان الراحل قد نقل إلى أحد المستشفيات العراقية الخاصة بمعالجة أمراض القلب في بغداد حيث تعرض منذ فترة إلى أزمة صحية في القلب.

يذكر أن الفنان الراحل ولد في مدينة النجف سنة 1938.

ويعد المطرب ياس خضر ركيزة قوية جداً من ركائز الأغنية العراقية الأصيلة، حيث له المئات من الأغاني التي لحنها ملحنون عراقيون وعرب، وباتت معظم أغانيه تعد من روائع الغناء العراقي الأصيل، لأنه كان يحرص على غناء الأغاني الطربية، الأمر الذي جعل أغانيه تحظى بشهرة كبيرة داخل وخارج العراق، وهو حتى قبل دخوله إلى المشفى خلال أزمته الصحية الأخيرة كان يتهيأ لتسجيل 3 أغان جديدة.