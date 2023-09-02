أسباب تجعل القهوة السوداء مفيدة للصحة

أربيل (كوردستان24)- لا يستطيع البعض بدء نهاره إلا بتناول كوب قهوة ساخن، أما البعض الآخر فيكون تناول القهوة بمثابة لحظة للراحة والاسترخاء، ولكن هناك العديد من الفوائد الكامنة وراء حبة البن المتواضعة.

ويمكن أن تقدم القهوة السوداء العديد من الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال وبدون إضافة سكريات أو كريمات.

فوفقا لدراسة بعنوان "شرب القهوة والوفيات في 10 دول أوروبية" نشرت بمجلة حوليات الطب الباطني، ارتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الوفاة لأسباب مختلفة، وذلك وفق ما ذكر موقع onlymyhealth الطبي المتخصص.

الى جانب رائحتها الساحرة ونكهتها الجريئة، تقدم القهوة السوداء العديد من الفوائد الصحية التي قد تفاجئك، فعلى الرغم من أن القهوة السوداء قد تكون مذاقًا مكتسبًا، إليك بعض الفوائد الصحية المدعومة علميًا والتي ستقنعك بالتأكيد بالتخلص من الكريمات والسكر المضاف:

تحسين الأداء البدني

تحتوي القهوة السوداء على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يعزز الأداء البدني عن طريق زيادة مستويات الأدرينالين وتعزيز القدرة على التحمل. فهو يساعد على زيادة اليقظة والتركيز أثناء التدريبات.

تعزيز الوظيفة المعرفية

يمكن للكافيين الموجود في القهوة السوداء أن يحسن وظائف المخ عن طريق زيادة الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورإبينفرين، ما يحسن الذاكرة والتركيز والقدرات المعرفية العامة.

إدارة الوزن

القهوة السوداء منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تعزز معدل الأيض، ما يساعد في حرق الدهون. وقد تؤدي أيضًا إلى قمع الشهية مؤقتًا، ما قد يساعد في التحكم في الوزن عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن.

غنية بمضادات الأكسدة

القهوة السوداء هي مصدر مهم لمضادات الأكسدة، مثل حمض الكلوروجينيك والبوليفينول؛ حيث تساعد هذه المركبات على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ما يساهم في الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض

ارتبط استهلاك القهوة السوداء بانتظام بانخفاض خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ومرض باركنسون وأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان. كما تحمي القهوة السوداء الجسم من أمراض الكبد، مثل الكبد الدهني وتليف الكبد، وذلك بسبب قدرتها على خفض مستويات إنزيمات الكبد. وايضا ارتبط الاستهلاك المعتدل للقهوة السوداء بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب قدرتها على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

السلامة العقلية

شرب القهوة السوداء باعتدال يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية والصحة العقلية. فقد يقلل من خطر الاكتئاب ويساعد على تحسين السعادة والرضا بشكل عام.

وقد وجدت دراسة أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 65 % ؛ إذ تم ربط استهلاك القهوة السوداء بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف بسبب خصائص الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في القهوة السوداء.

الاعتدال بتناول القهوة السوداء

في حين أن القهوة السوداء تقدم العديد من الفوائد الصحية، فإن الاستمتاع بها باعتدال وكجزء من نمط حياة متوازن وصحي أمر ضروري لتجربة آثارها الإيجابية بشكل كامل.

يمكن أن تختلف الاستجابات الفردية للقهوة، وقد يؤدي الاستهلاك المفرط للقهوة السوداء إلى آثار جانبية مثل القلق واضطراب النوم ومشاكل في الجهاز الهضمي. يجب على النساء الحوامل والأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول تناول القهوة قبل جعلها عادة.